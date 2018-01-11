〈北部〉寒流來襲 苗縣2猝死1摔落水田昏迷

2018-01-11

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕昨天雖然陽光露臉，但冷氣團威力不減，氣溫仍在攝氏十度徘徊，苗栗縣八、九日，各有一例天冷猝死，昨天也有老翁疑因天冷引發心血管疾病，騎車摔落水田，昏迷在院。醫師提醒，天冷，請心血管疾病患者尤其注意保暖。

醫師：心血管患者應注意保暖

苗栗市七十九歲賴姓老翁，昨早騎機車出門，行經苗栗市嘉盛里五文昌廟旁田邊小徑，摔落一旁水田，機車則倒在小徑上。廟方人員約八點半發現他趴在水田，通報警消救援，警消人員到場合力將他救起，當時老翁失去呼吸心跳，經施行CPR並送醫急救，已恢復心跳，但因有嗆到水，昏迷指數三分，有生命危險。

警方調查，老翁家住在事故現場附近，對小徑十分熟悉，不排除可能天氣太冷，造成心血管收縮造成身體不適，才人車倒地，但因無目擊者，仍要進一步調查。衛生局說，這波冷氣團來襲，縣內六家急救責任醫院，八、九日各有一例猝死病例，請心血疾病患者注意保暖。

為恭醫院心臟內科醫師洪培倫指出，天冷，高齡族群、高血壓、膽固醇過高、心血管疾病及糖尿病等患者皆是高危險族群，外出應以圍巾、口罩遮住口鼻，避免直接吸入冷空氣，尤其須注意室內室外溫差變化，從溫暖室內走到外面接觸低溫，更易導致微血管急速收縮，引發心肌梗塞。

為恭醫院中醫部主任杜旻峰表示，民眾在天冷總會食補驅寒，如參桂茶、當歸生薑羊肉湯、十全大補湯、當歸補血湯等都是合適的補氣驅寒食療，但仍建議先諮詢醫師。