〈北部〉拓寬、截彎取直 寶山竹43線動工

2018-01-11

12米拓寬為15米 年底前完工

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉國道三號交流道聯絡道路—竹四十三線（0K+000~0K+600）段拓寬工程，昨天開工，總經費三億一千四百五十萬元。進入行政中心區的危險彎道將截彎取直，路幅並從原十二公尺拓寬為十五公尺，預計年底前完工。

往國道、竹科及台三線必經要道

寶山鄉長邱坤桶表示，三峰路（即竹四十三線）二段，為串聯國道三號寶山交流道、竹科、台三線必經要道；但現況路形彎曲，僅兩線道，前後段連接四線道，又有一處近九十度彎道，由於行經的車輛車速過快、煞車不及，多次發生民宅被撞、車輛掉落懸崖意外。

鄉公所配合縣府，向內政部營建署爭取補助。將拓寬的三峰路二段，北起雙園路二段、南至環南路，除拓寬為四線道，沿線並設置人行道及共同管溝。

同時將重新整建寶山國中、生態公園及圖書館的大門與圍牆，校園周邊設置通學步道。縣長邱鏡淳說， 相信竣工後，能有效改善寶山市區的交通亂象 。

此外，通往台三線風景區、寶二水庫的寶山路（竹八十三線），是熱門自行車路線，但縣議員邱振瑋說，高鐵橋下路面裂縫高低差約五公分，長度超過兩百公尺，險象環生，已請縣府在農曆年前先修補，並設法改善。

另寶山路路面裂縫落差 將改善

寶山鄉公所表示，經評估，寶山路裂縫不致影響高鐵正常運作，將斥資五千七百萬元修復路面並施設六公里長的自行車道，希望在年中發包工程，年底前完工。