〈北部〉異域故事館喊停 基地春節前開放停車

2018-01-11

委外招租中 半小時收費10元

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區雲南文化公園周邊住戶多，停車空間嚴重不足，一旁的「機（機關用地）六」用地因「異域故事館」計畫封閉至今，居民抱怨，當地原可停車，如今計畫喊停，該地不建故事館，就應盡快恢復停車功能；對此，市府交通局說，已進行委外招租作業，農曆春節前應能開放異域故事館。

市府文化局原規劃在龍平路「機六用地」新建五層樓高的「異域故事館」，但居民因腹地不足恐致周邊交通大亂等原因不斷反彈，市長鄭文燦去年十二月宣布「停止發包，研擬可行的替代方案」。

面積約五百平方公尺的「機六用地」，原來開放居民停車，規劃興建「異域故事館」後封閉至今，居民抱怨，雲南文化公園周邊有遠雄龍岡大型建案等社區及忠貞市場，停車本來就不易，「機六用地」封閉後，居民更常為了搶停車位爭吵不休，如今既已確定「機六用地」不建「異域故事館」，就應盡早恢復為停車空間，解決當地停車問題。

立法委員陳學聖、市議員舒翠玲接獲陳情後，邀集相關單位會勘雲南文化公園周邊可規劃為停車場的用地，舒翠玲說，雲南公園兩側的中正三路「停（停車場用地）八」、「市（市場用地）五」，共同持有的財政部國有財產署與軍方都已同意撥用，後續將由交通局與兩單位合作規劃，希望農曆春節前就能設置每半小時收費十元的平面停車場，約可提供七十三個停車格。

至於「機六用地」約可劃設卅個停車格，交通局表示，居民與民代反映後，交通局已與文化局協調取得土地使用權，目前正進行委外招租作業，預計農曆春節前能開放停車，同樣每半小時收費十元。