〈北部〉交通大考驗 復興3景點1月13日強碰

2018-01-11

〔記者李容萍／復興報導〕還記得復興區小烏來天空步道於二○一一年七月開幕首日，吸引超過萬名遊客造成北橫公路大塞車，甚至一路塞到大溪區的盛況嗎？復興區新建的新溪口吊橋、羅浮溫泉泡腳池將於十三日啟用，角板山梅花季也從十三日起展開，預期將湧入大批遊客，為避免交通壅塞，復興區公所推出免費接駁車串聯三個景點，市警局交通大隊當天上午八點至晚上八點在沿線進行交通管制與疏導，市府呼籲遊客多利用平日前往。

新溪口吊橋 網路預約訂票

復興區長曾志湘指出，新溪口吊橋全長三○三公尺，橋頭高低差廿三公尺，為全台最長的懸索橋，吊橋路線採單向通行，遊客須先到公所官網預約訂票（如參訪當日網路預約尚有名額，始開放現場購票），由角板山公園步行至售票口付款領票，再登橋至溪口部落的羅馬公路，由接駁車接送，每週二休園，營運時間為上午九點至下午五點，每半小時開放二百人，單日限額二千八百人次。

據了解，尚未啟用的新溪口吊橋，近日遊客誤闖不斷上演，還發生遊客攀爬闖入不慎跌倒、血流滿面的意外。

羅浮溫泉泡腳池 免費體驗

市府觀光旅遊局長楊勝評說，位於泰雅故事公園的羅浮溫泉，泉質為碳酸氫鈉鹽、pH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫卅七．三度，俗稱「美人湯」，初期預計從上午十點至下午五點開放免費泡腳，三大、三小口泡腳池，同一時間最多只能容納二百人。

角板山行館梅花季為期9天

此外，十三日至廿一日登場的「角板山行館梅花季」，推出樂齡無礙友善旅遊、閤家歡草地遊戲、賞梅日記本野餐等各式活動。

市府團隊盤點這三大活動，考量唯一進出復興區的北橫公路路幅過窄，且溪口部落空間有限不適宜開車進入，提醒遊客將車輛停放於角板山公園的上台地停車場、下台地仁愛停車場及復興區農會停車場，可搭乘免費接駁車前往羅浮溫泉區，也可在羅浮停車後搭乘接駁車到仁愛停車場。

大溪警機動管制車輛進入

大溪警分局十三日起於北橫公路與仁愛路、中正路口加強疏導，一旦上台地停車場停滿，將配合於中正路與仁愛路口管制車輛進入，仁愛路將實施單行管制，引導車流由中正路左轉仁愛路，禁止車輛再進入往角板山公園外，一一八縣道（羅馬公路）全線禁止停車，且禁止參觀新溪口吊橋遊客駕駛車輛進入部落。

新啟用的「桃園智慧遊」APP因復興區內停車場尚未建置電子即時資訊，近期仍無法從中得知當地即時停車資訊。