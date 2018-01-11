〈北部〉打造觀光特色 立委推海上藍色公路

2018-01-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立法委員蕭美琴與宜蘭縣立委陳歐珀在立法院共同召開「如何完善海上藍色公路網絡」公聽會，邀請行政單位、民間業者與學者專家等各界代表，討論海上藍色公路議題，包括東部航運補貼機制、如何透過航運發展海洋觀光等議題，交通部各相關單位也允諾會研擬與規劃政策推動、修改法規。

蕭美琴籲政府積極行銷

蕭美琴說，台灣四面環海，過去對台灣本島與離島海運運輸有補貼機制，去年端午節連續假期蘇花公路坍方時，也徵召「海上藍色公路」做為運補機制，但該備援機制如果平常沒有辦法有效經營，有需要時也難以徵召；台灣雖然是海洋國家，但對海洋事務的發展與規劃，卻不及鄰近國家，這是非常可惜的一件事。

蕭美琴認為，行政部門過去對海上運輸與觀光的態度較保守，公共運輸不能只考量成本，如果政府不能提供公共運輸系統，就難以鼓勵觀光客多元的觀光體驗，除了提供補貼，政府更應積極從事觀光行銷，讓國際或國內觀光客能瞭解這不僅是交通運具，而是花東的觀光特色。

陳歐珀盼觀光結合產業

陳歐珀則說，花東要以觀光立縣，除了解決交通問題外，更應透過觀光結合產業進行長期規劃，例如發展藍色公路成為未來東部三縣的觀光發展廊道，甚至延伸連結基隆、台灣西部或日本都是可行的方向；他更期許交通部門要摒棄成本效益的思維，從產業扶植的方向研擬政策。

航港局副局長陳賓權回應說，未來如果要把藍色公路當成產業經營，可簡化補助項目，只要業者滿足規定的標準後，其餘補助費用可做自己的經營調度，此種經營模式會比公船民營更有效率。