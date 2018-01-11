〈北部〉低漥農田可填土 高腳屋「落地」早有解

2018-01-11

已廢止農舍建築審查辦法時期產物

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣農舍爭議再添一樁！壯圍鄉新社地區農舍屋主林哲豪投訴，兩年多前在低窪農地蓋農舍，被限制不能填土，只好建高腳屋，因無進出道路、屋子結構也有安全疑慮，建好了卻不敢入住。縣府則說，農舍興建已回歸中央法令，低漥農地可申請填土。

宜蘭縣政府曾在一○四年四月七日頒布「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」，規定農舍如興建於低窪及易淹水地區，用地面積矩形區塊不得填土，建築物得採高腳基礎設計，即俗稱的「高腳屋」。

全縣十幾間架空農舍 有屋主遲未入住

由於該辦法引發極大爭議，同年十月初廢止，相關規定回歸中央法令辦理，辦法頒布期間，在低漥農田蓋農舍，因不得填土，為避免浸在水中，就在房屋基座設置數根水泥立樁矗立田間，當時全縣共興建十幾間高腳屋，林哲豪的農舍也是其中一間。他的高腳屋農舍為兩層樓建築，樓地板面積約一百坪，工程花費五百多萬，完工兩年現仍閒置，因位於低窪地區，沒有填土造路，人車無法出入，農舍僅靠著水泥立樁支撐，深怕地震一來房子倒了，遲未入住。

回歸中央法令辦理 縣府指可申請填土

林哲豪說，當初房子蓋好後問題一籮筐，直到上週才取得使用執照，一家七口人想利用自家農地蓋新房，住得更舒適，沒想到五百萬元像打水漂一去不回，痛批縣府農舍規定一變再變，讓人覺得莫名其妙，如果法令許可，想申請在高腳屋農舍基座填土，加強房屋結構安全。

壯圍鄉長簡文魁則說，宜蘭縣田間高腳屋成了「世界奇觀」，這屋子如何住人？縣府如果有心要解決農舍問題，應派員現勘，了解縣民需求，提供適當協助。

縣府農業處回應，當初是考量低窪地區排水問題，規定不得任意填土，目前農舍興建現已回歸中央法令辦理，農舍即便蓋在低漥地區，仍可申請填土，針對高腳屋衍生的問題，縣府會幫忙善後。