〈北部〉選舉年端牛肉 苗栗縣府遭質疑政策性買票

2018-01-11

財政困窘 竟恢復補助

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爆發財政危機，縣長徐耀昌上任後，撙節開支，取消地方小型公共建設經費、社團等補助，今年起恢復社區巡守隊補助每年二到四萬元，及各村里建設費十萬元，昨天再公告提高縣內經濟弱勢老人假牙補助每項五千元；針對縣府陸續釋出「小確幸」，但適逢選舉年，議員陳光軒質疑「政策性買票」。

縣長：有餘裕恢復補助

對此，徐耀昌表示，社區巡守隊、村里基層建設補助，過去即為預算項目，但因財政困難，才不得不暫停補助，如今財政有餘裕，理當恢復，尤其巡守隊員無私犧牲時間、投入社區治安協作維護，更需要支持；村里基層建設補助，讓村里長能夠進行簡易的道路坑洞修補或路燈增設、清溝等小型公共建設，也是便民，沒有選舉考量。

徐耀昌說，他以務實為施政方針，而且在財政許可範圍內，也有議員建議提高生育津貼，但以目前財政，仍尚不可行，若為了選舉，他大可大開支票；社區巡守隊、村里基層建設補助的金額並不多，尤其地方派系壁壘分明，他也不認為，原本不支持他的，會因該項補助就轉而支持他。

縣府主計處說，全縣十八鄉鎮市村里建設經費共二千七百五十萬元，將由縣特別統籌分配稅款項支應；社區巡守隊補助，縣府編列一千萬元，經費雖全由縣府自籌，但縣府於去年及前年已撙節開銷還債廿六億元，也有歲計賸餘，都不影響縣府財務調度。

社會處表示，縣府九十八年起開辦經濟弱勢老人假牙裝置補助，考量假牙補助額度自開辦以來皆未調整，為提升服務品質，今年起將依現行補助樣態，每項調高補助五千元，編列經費約二百萬元，其中一百一十萬元由中央補助，其餘由縣府自籌。

苗市長：縣府喊窮喊假的？

「選舉真好！各種補助都恢復了。」苗栗市長邱炳坤說，縣府如此作法，似乎經費「擠一擠」就有，讓人感覺之前喊窮像喊假的；他認為，縣府還有待努力之處仍多，像是人口減少、就業需求、老年、幼兒等問題，更應通盤以對，才能讓人民有感。

議員：勿因選舉流於討好

縣議員陳光軒也表示，福利人人都想要，縣府若有能力，讓全民雨露均霑，當然最好；不過，縣府財政歷經三年來的休養生息，好不容易稍微好轉，他希望縣府也要量力而為，當用則用，不要因為年底選舉流於討好，成為「政策性買票」，也避免再度陷入財政泥沼。