〈北部〉軌道建設啟動 桃市府增設捷運工程局、資訊科技局

2018-01-11

待政院核定員額 4月1日掛牌

〔記者陳昀、謝武雄／桃園報導〕市府昨天在市政會議通過「桃園市政府組織自治條例修正草案」，增設捷運工程局、資訊科技局，將送市議會審議，市長鄭文燦表示，待行政院人事總處核定員額，預計四月一日掛牌。

鄭文燦指出，桃園市軌道建設今年從規劃期邁入建設期，綠線捷運今年將發包、動工，綠捷中壢延伸段也將進行可行性與綜合規劃，龜山棕線捷運進入行政院核定階段，市府另會提出綠線大溪延伸段、三鶯線八德延伸段，將陸續報請中央審查，捷運工程處為此有必要提升為「捷運工程局」，以增加員額、引進高階人力推動軌道建設。

鐵路地下化交部鐵道局負責

他表示，「桃園鐵路地下化」已經定案，由中央整併成立的交通部鐵道局負責，市府會與鐵道局協商，增設四座車站：台鐵桃園站與綠線捷運、棕線捷運共構車站、台鐵中壢站與綠線捷運、藍線捷運共構車站，並更新台鐵內壢站。

新增的「資訊科技局」方面，鄭文燦說，桃園市民卡已發行近一百萬張，具購物、通勤、借書、員工識別、社區門禁管制等多重用途，為提高營運、推廣及安全管理的服務品質，有必要成立專責單位整合。

推展智慧城市的業務將從經濟發展局移至資訊科技局，鄭文燦說，未來經發局專責創業聚落開發、推動重大產業投資案，產學合作則由「亞洲．矽谷」計畫專案辦公室負責。

海岸管理處 暫定大園國中舊址

另外，市府推動增設二級機關「海岸管理處」，決定設於環保局轄下，管理處辦公室暫定大園國中舊址，負責生態保育、污染管制、觀光遊憩，妥善保護許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬這四處桃園生態亮點。