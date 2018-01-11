〈北部〉桃園狗年主燈史努比 4大燈區具特色

2018-01-11

桃園燈會年初六南崁溪畔登場

〔記者陳昀／桃園報導〕Snoopy in Taoyuan ! 二○一八桃園燈節引進美國原版授權史努比，南崁溪畔四個燈區都看得到主題花燈，預計二月十二日試燈、二月廿一日大年初六開幕，小提燈「桃喜狗」則是以桃園國際機場緝毒犬米格魯形象打造，廿四日將召開記者會統一亮相。

市長鄭文燦指出，桃園燈節今年移師南崁溪沿線舉行，分為桃園主燈區、龜山燈區、水汴頭燈區、蘆竹燈區，四大燈區各有主題特色，二月廿一日至三月四日一連舉行十二天。

觀光旅遊局長楊勝評指出，桃園主燈區位於桃園區三民運動公園旁，以「桃園地球村」為主題，共有十大燈組，其中「Snoopy愛桃園」主燈將有史努比乘坐紫色機場捷運華麗登場，搭配「彩幻水霧雷射燈光秀」，另有全大運、世界五大洲等，「母愛之花」則以鍾肇政的「魯冰花」為主軸，在青溪橋播放音樂及燈光秀。

楊勝評表示，龜山燈區「新星智慧城」在第一河濱公園，以「亞洲．矽谷」的創新、科技為脈絡，有四大燈組，像是正在打字的史努比，或史努比開著路平機「壓馬路」，趣味呈現政策成果；水汴頭燈區位於汴洲之美橋周邊，以「購物新天堂」為主題，走浪漫路線，以愛心、彩虹及禮物為元素；蘆竹燈區位於竹夢橋，名為「花彩新天地」，融合桃園國際機場及農業的草花、稻米、埤塘等特色。

楊勝評表示，桃園燈節今年總經費六千八百萬元，包含硬體設施及活動費用，與去年的二千萬元相比乍看多很多，但今年有四大燈區、時間拉長，且引進受歡迎又有代表性的史努比，絕對值得。

小提燈桃喜狗 會走路超療癒

小提燈方面，楊勝評說，由於去年十五萬盞供不應求，今年翻倍準備卅三萬盞，並設計「會走路」的療癒系米格魯「桃喜狗」，將透過鄰里系統發放，年節期間現場也會發送。