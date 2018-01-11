〈中部〉創世募寒士尾牙宴 經費還差一半

2018-01-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕天寒愛心捐款也冷，創世台中分院募寒士吃飽尾牙宴，今年邀植物人照顧家屬參與，計畫席開一七○桌，但距離開辦日僅有三週餘，辦桌經費卻還差一半，期待社會更多關愛眼神助弱。

創世、華山、人安基金會訂於二月四日攜手舉辦「寒士吃飽」尾牙宴， 創世台中分院院長陳韋龍指出，今年預計邀請包括街友、獨居老人、低收入戶及植物人的家屬，盼讓弱勢家庭均能吃到圍爐宴，預計開辦一七○桌，比去年增加十桌，每桌除餐費五千元外，另給參與者各五百元紅包過好年，共需一百七十萬元。

不過，尾牙宴二月初登場在即，陳韋龍說，卻僅募得四成經費；包括同心獅子會等十餘個公益團體得知創世台中分院的困境，十日共同認助十三桌寒士尾牙宴及急難救助紅包，響應寒士吃飽行動，並邀部分植物人照顧家屬先吃愛心餐為活動暖身。

七十二歲的林賀嘉跟妻子鶼鰈情深，妻子卻在十六年前因腦血管瘤破裂，送醫急救後，再也沒醒來，他為全心照顧妻子，先是辭去原本的娃娃車駕駛工作，散盡家產甚至變成低收入戶，卻依舊對沉睡不醒的妻子不離不棄。

他說，因沒有子女，能參與尾牙宴感受一下圍爐氣氛，讓他心存感激，謝謝社會人士的愛心，幫助他們感受到溫暖。

陳韋龍說，寒士尾牙宴募款自去年十一月中啟動，捐款筆數較前一年略減，多數是千元以下的小額捐款，一次認助十餘桌等於十餘萬捐款，算是大額捐款，加計社會團體認助的十三桌，勉強湊到近半數的經費。

眼看不到一個月後即要開辦寒士宴，陳韋龍說，只盼能有更多關愛眼神，讓弱勢寒士能吃飽。