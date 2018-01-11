〈中部〉盤商放鴿子 南投農會助銷60萬斤柳丁

2018-01-11

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕去年夏天台灣颱風少，各種水果皆豐收，柳丁價格也看俏，惟南投縣中寮鄉柳丁農收了中盤商訂金，卻苦等不到商人來收購，急向農會求助。中寮鄉農會獲南投縣農會協助找貿易商外銷，受理果農登記數量，十日截止農民請求協助銷售的柳丁多達六十萬台斤。

中寮鄉是南投縣柳丁生產面積最多的鄉鎮，由於近幾年農民轉作其他水果，柳丁種植面積從二千公頃減為四、五百公頃，這兩年柳丁身價已由黑翻紅。去年十一月柳丁進入採收期，中盤商早在十月甚至更早就來向農民預訂採收數量，開出每台斤十四到十六元不等價格，並先付訂金，以一台斤一元計算，言定柳丁成熟時前來收購。

嫌利潤低 寧棄訂金不收購

由於今年冬天有多種水果數量都很多，有盤商採購柳丁後認為利潤不如預期，也有人認為採購價格太高，多收購就多賠，因此不少盤商寧願訂金被果農沒收，也不來收購預訂的柳丁。

找到貿易商協助外銷

一些果農尚未採收的柳丁無處可銷，紛向農會求援，希望幫忙找尋銷售管道。中寮鄉農會總幹事林裕堂表示，鄉農會為了解決柳丁滯銷問題，經由南投縣農會協助，找到貿易商可外銷柳丁，但以一級品為主，果粒大小為外徑廿一到廿五公分，外皮無瑕疵，收購價每台斤十五元。農會上週已發公文給各農事小組長，請其轉告農民前來登記。

果農從上週五到昨日截止日，向鄉農會登記的總數量高達六十萬台斤，惟六十萬台斤的柳丁，並非全部都達到可以每台斤十五元出售的一級品標準，屆時洗選果後被淘汰的柳丁，鄉農會將協助接洽果汁廠商收購。