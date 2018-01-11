〈中部〉新崙堤防遭濫倒 清潔隊 ︰家用垃圾會清

2018-01-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南警方昨天查獲大湖口溪新崙堤防旁空地遭人傾倒大量喪禮用的花材、輓聯及廢棄床墊等廢棄物，斗南清潔隊表示，這些若是一般家用垃圾，清潔隊都會清運，民眾不用花錢請人清運又觸法。

查獲喪禮用花籃、輓聯等

為解決垃圾危機，雲林縣府全面實施資源回收、廚餘回收等政策，但大排提防、防汛道等偏僻地點卻屢遭偷倒廢棄物，尤其是蔬菜渣及裝修房子等農業及建築廢棄物等。

斗南分局昨天接獲民眾舉報，指大湖口溪新崙堤防被人傾倒廢棄花籃、輓聯等喪葬廢棄物，還有廢棄床墊、舊衣物及枯樹枝等，新崙派出所員警根據現場物品循線找到喪家，初步了解，為葬儀社幫喪家整理後任意棄置，全案依廢棄物清理法處理。

雲林縣環保局表示，蔬菜的菜葉、菜根、菜籽，水果果皮、果核、種子、花材、樹葉、直徑小於一公分的樹枝及草本植物、蔗渣、咖啡渣、中藥渣及茶渣、蛋殼、貝、蟹、蝦殼及動物骨頭，這些都是生廚餘。

環保局指出，全縣去年九月一日起全面實施生、熟廚餘分收，家戶垃圾中廚餘約佔二至三成，全縣目標是每日廚餘回收量達六十公噸，目前約四十多公噸，還有努力空間，回收的生廚餘大部分送六輕廠區內的堆肥廠處理，只要是家戶的生廚餘且裡面沒有塑膠袋等不可分解物品，六輕堆肥廠都不會拒收。

斗南清潔隊︰聯繫清運免花錢

斗南清潔隊長張克寧指出，喪葬儀式結束後的花籃、輓聯或大型家具等廢棄物，只要事先聯繫，清潔隊會派員在約定時間前往清運，民眾不用多花錢委託清運，若被任意棄置，可能花錢又觸法。