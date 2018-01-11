〈中部〉竹崎愛鄉同心會修補道路 行善18年

2018-01-11

修補隊成員近50人 50至70歲

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎愛鄉同心會「道路修補隊」，十八年來補過不計其數的大小坑洞，目前成員近五十人，年齡介於五十至七十歲，犧牲週末假日陪伴家人的時間，到山區各鄉鎮補路，有人到雲林縣麥寮鄉工作，號召當地朋友參與修路補洞，將善行拓展至其他縣市，讓民眾有平安的馬路可走。

山區鄉鎮補路 拓展到雲林

竹崎愛鄉同心會理事長劉順國說，嘉縣山區道路受地質條件差、年久失修等影響，常出現坑洞，居民雖透過村辦公處向公所報修，但空窗期常有汽、機車輾壓、陷落，損及車體結構，甚至衍生車禍傷亡、財損，民國九十一年在時任理事長江慶源號召下，同心會開始修補道路。

道路修補隊長許再盛表示，每週由專人彙整各村幹事提出的補路點，在通訊軟體LINE群組宣布補路時間，隊員當日直接到場做交通指揮、清掃、瀝青夯實等工作，各司其職，案件通報到修補完畢最快一週完成。

隊員蕭佰富一百年至今受雇在麥寮鄉搭鷹架工程，上月在聯一道路見機車道有個長近二公尺、深十公分的坑洞，號召當地友人載運同心會的瀝青冷料前往補路，他每年補路次數逾五十次，認為「補路是做功德，補平我才安心」。

竹崎鄉紫雲村碧山岩主委楊淑文說，道路修補隊半個月前專程修補進入廟埕廣場的兩處道路坑洞，讓信徒騎車經過時不再擔心摔車；代理鄉長郭良江表示，公所每年修補道路經費一千多萬元，多半優先修復路基塌陷的鄉道，小規模坑洞則排期委託廠商修補，感謝竹崎愛鄉同心會善行，讓鄉親行得更安全。

搬料費力 正籌資買堆高機

這支道路修補隊因成員年紀偏高，每次補路靠人工搬運每包重達四十公斤的瀝青冷料到貨車上，很是費力，正籌募經費購買堆高機，讓搬運更省力，減少成員受傷。