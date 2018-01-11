〈中部〉限時鄰長發市長春聯 民政局澄清無此事

2018-01-11

〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍的春聯已經出爐，市議員朱暖英十日指出，多位鄰長向她投訴，民政局要求鄰長們必須在一月五日前把春聯發送出去，還要抽查是否在期限內送完，過去從未如此，讓他們感到很大壓力。民政局則澄清，從未要求鄰長限時分送春聯，更沒有抽查，不知消息從何而來。

朱暖英表示，多位鄰長在二日拿到市長春聯，上面夾帶一張通知單，請鄰長「五日前速將春聯發送至各鄰戶，民政局會抽樣調查」，鄰長樂意幫忙發春聯，但限時又要抽查的做法，讓他們很反彈。

雖然通知單上特別用「拜託」、「感恩」等字眼，請鄰長幫忙。但鄰長表示，不是每戶都想要市長春聯，如果碰到有政黨立場的人不願收，民政局又抽查到這戶，該怎麼辦？另外，多數鄰長白天有工作，只能利用下班後餘暇發送，三天內要發完，實在太趕了。

朱暖英也說，鄰長工作屬於服務性質，多數鄰長都是古道熱腸，才會接受里長遴聘，協助服務社區鄰里，也沒有領取市府薪俸，過去發送春聯都是以懇託方式，從沒有用限時及抽查的手段，這麼做會消耗鄰長的服務熱忱。

民政局澄清，為增添年節氣息，市府印製春聯，並請各區公所於一月一日起協助發放，沒有限時鄰長發完，更沒有要求抽查，這張通知單不是民政局、區公所製發，上面也沒有機關署名、蓋章，議員的指控並非事實。