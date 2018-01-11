〈中部〉中捷藍線延伸南投 30公里規劃設20站

2018-01-11

可行性評估報告 預計明年出爐

〔記者張菁雅／台中報導〕繼台中捷運綠線將延伸至彰化，台中市政府規劃將捷運藍線延伸至南投，全線約卅公里，預定設置廿站，目前已完成初步路廊分析。交通局長王義川表示，將向中央爭取經費進行可行性評估，預計明年可行性評估報告出爐後，路廊將更明朗。

台中大車站出發 末站為南投縣政府

王義川表示，台中捷運系統的藍線與雙港輕軌捷運將在台中火車站共站，採三鐵共站設計。而日前中彰投苗雲嘉嘉空品治理聯繫會議中，七縣市共同提出聲明，呼籲中央支持捷運藍線延伸至南投，交通局在此基礎下，正規劃一條全新的捷運路線，從未來的三鐵共站「台中大車站」出發，沿台三線經大里、霧峰，延伸至草屯、南投市，最末站為南投縣政府。

採高架捷運系統 總經費約750億

經交通局初步進行路廊分析，藍線延伸將採高架捷運系統，總長度約卅公里，預定設置廿站，途經中興大學、大里聯合行政中心、台中軟體園區、霧峰市中心、立法院中部辦公室、亞洲大學、光復新村、草屯市中心、中興新村、南崗工業區、南投市中心、南投縣政府等重要旅次進出點。

王義川指出，在高架方式的工程規劃下，可以減少土地取得費用，且尋找站址將以公有土地、辦公大樓或與地主合建為原則，又能再降低興建成本，預估這條路線總經費約需七百五十億元，其中，由中央負擔約四百廿億元，台中市負擔二百一十八億元，南投縣則負擔一百一十二億元。

他也強調，這條新的捷運路線有助於台中與南投交通連接，對於彼此間的通勤、通學、觀光等旅次，都有極大幫助，因此，台中市政府會全力推動，務必讓這條大眾運輸網路成形。

市府進行路廊分析，並提出初步構想後，將透過區域治理平台，向中央爭取可行性評估作業經費，預計明年可行性評估報告出爐，路線及場站位置會更明朗。