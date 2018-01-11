〈中部〉氣溫急凍 彰投傳7人猝死

2018-01-11

〔記者陳鳳麗、湯世名／綜合報導〕入冬後第一波冷鋒，彰化縣從昨天凌晨零時至清晨六時，短短六個小時之間就傳出五人猝死；南投縣則在兩天之內有兩人猝死，其中一人開車時因心肌梗塞昏迷，車子撞牆，坐在副駕駛座的妻子目睹先生沒了生命徵象，悲痛不已。

彰化6小時內5人死亡

彰化縣傳出五人猝死，其中四人都集中在清晨六點左右，是否因氣溫驟降引發的死亡意外，尚不得而知，不過這五人的平均年齡為七十一．六歲，明顯偏高，懷疑是因氣溫過低引發心血管疾病等猝死，醫師呼籲民眾應注意添加衣物，加強保暖。

中部地區昨天凌晨至清晨六時只有十餘度，這段時間當中彰化縣傳出五名長者猝死，年齡最低的是彰化市的五十四歲男性，年齡最高的是大村鄉的九十二歲男性；消防局發現，五人當中，四人猝死時間都集中在昨天清晨六點左右。

前、昨日南投縣民明顯感覺寒冷，身體不適的人激增，更有兩人因而猝死。草屯鎮佑民醫院急診室前日即送來兩名老人，因氣溫遽降，引發心肌梗塞，送進急診室已無呼吸心跳，急救也回天乏術。

南投1人開車時心肌梗塞撞牆

兩名猝逝的老人，一人八十多歲，另有一名是七十二歲的小貨車駕駛，前日開車載著妻子，因心肌梗塞突然昏厥，車子失控撞向一間宮廟的圍牆，所幸妻子沒有受傷，妻子趕緊打電話求救，惟送到醫院已來不及。

佑民醫院急診室醫師張順堯表示，心臟不舒服的病患不少，其中有一名男性患者因疼痛前來掛急診，一檢查發現主動脈剝離，馬上轉送彰基醫院動手術。

張順堯也說，這兩天氣溫陡降，上吐下瀉的腸胃型感冒病人激增，而咳嗽流鼻水和喉嚨痛的一般型感冒患者也增加。而發燒的病人中，有四人篩檢出罹患Ｂ型流感。