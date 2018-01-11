〈中部〉振豐源商行列縣定古蹟 屋主擬提訴訟

2018-01-11

〔記者張聰秋／彰化報導〕爭議一年多的彰化市和平路、長安街口的振豐源商行老屋，彰化縣有形文化資產審議委員會，昨天通過將登錄為縣定古蹟，此舉引發建物所有權人吳氏家族不滿揚言法院見，將提行政訴訟保護自有財產，也有民眾聲援吳家表明，給人強迫屋主捐出私有財產的負面觀感，對老房子的所有權人相當不公平。

經過激烈的討論，十二位出席委員投票，十位同意列入古蹟、一位認為列入歷史建築即可，另一位反對列入文資保護，多數委員以振豐源商行見證台灣商業發展和轉角街屋的完整性和稀有性，有列入縣定古蹟保護的必要。

委員蕭文杰表示，振豐源商行是磺溪吳氏家族事業，日治時期對台灣商業發展扮演舉足輕重的角色，現有五開間保存完整的老建物，深具日治時期商行特色，也是目前縣內唯一保留完整的轉角街屋，就文化經濟和建物完整性有列入古蹟保護的價值性。

指建物是危樓 應拆除重建

吳家子孫要求政府「還屋於民」並表示，該棟建築物早已是危樓，維護危樓比拆除重建花費更多，萬一危樓傷到人，誰能負起責任？

吳家子孫指出，老建物為私人財產，政府把私人財產綁在一大堆限制的文資法框架之內，要所有權人不能拆、不能動危樓，把私人財產綁死，實在很不合理。

吳家子孫強調，政府要留存文化資產，理該依照市價向所有權人買屋，由政府進行保護才對，而非讓民眾拿出私人財產，受限文資法，什麼都做不了。

有民眾為吳家抱不平，認為此舉形同要屋主做出「不樂之捐」的決定，強迫吳家捐老屋，政府搶民眾財產，作法太霸道。

彰縣府允協助修繕加固

對於建物所有權人的心聲，文化局副局長張雀芬表示，文化局尊重屋主循司法途徑爭取權益，另一方面，若所有權人同意修繕危樓，文化局會向文化部爭取經費協助屋主進行加固作業，後續也會啟動官方文資調查和規劃設計與修復計畫，依文資法程序辦理。