〈中部〉公共運輸、道路養護預算遭刪 嘉市府提覆議

2018-01-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府今年度總預算被市議會刪減六．○八億元，其中交通處編列「公共運輸量提升計畫」三千萬元，被刪剩一千萬元，工務處AC道路養護工程一億七千萬元，刪剩一億元，對此，市長涂醒哲昨天表示，預算刪減會影響道路養護等建設，感覺「很痛」，希望藉提覆議案，再次與議員溝通、說明，爭取預算復活。

交通處長游志祥說，今年預算被刪二千五百萬元，包含鐵路高架化願景館、民眾到台中等鐵路高架化都市的觀摩訪視費用、規劃以十一台電動巴士營運市區公車的「公共運輸量提升計畫」。

游表示，要鼓勵市民使用公共運輸系統，增加公車運量，須增加站點、公車班次密度，甚至結合公共自行車路網，公共運輸量提升計畫被刪剩一千萬元，相關服務恐將原地踏步。

工務處長李建賢說，一．○七億元AC道路養護預算，分主要道路、鄰里巷道兩部分執行，議會目前通過一億元，優先施作鄰里巷道約需八千萬元，剩餘二千萬元僅能選擇整修一到兩條主要道路，對市民行車舒適和安全影響大。

都市發展處代理處長陳永軒表示，「城鎮之心工程」原編列預算一億二千五百萬元，議會刪減為保留科目一千元，但去年十一月二十九日接到內政部營建署核定三千四百三十萬元公文，要求今年二月二十八日前完成發包，將提覆議案儘速推動補助款核撥及發包。