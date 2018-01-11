〈中部〉重振製鞋王國 虎科大技術中心揭牌

2018-01-11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你穿過「虎科牌」FORMOSA球鞋嗎？曾擁有「全球製鞋王國」封號的台灣，隨著工廠基地大量外移成為夕陽產業，虎尾科技大學在業界支持下成立製鞋技術中心，昨天揭牌及設備捐贈，從培育人才做起，積極重振製鞋王國威名。

提供業界技術支援及人才培育

虎科大在自動化、智慧機械等專業技術備受肯定，去年起該校機械與電腦輔助工程系就近與中台灣鞋業大本營、鞋機廠合作，以製鞋學程培訓在校生製鞋專業知識與技能，並利用產學合作研發現代化創新製鞋技術。

一學期下來學生表現大受業界肯定，不少製鞋及鞋機業者贊助設備及經費，成立製鞋技術中心，昨天揭牌啟用，為海外的台灣鞋廠提供後勤技術及專業人才支援，和國際品牌並駕齊驅，協助台灣製鞋產業繼續稱霸國際。

虎科大校長覺文郁說，耐吉（Nike）發布發展以機器人及自動化設備製作運動鞋；阿迪達斯（Adidas）也宣告要利用機器人且運用三Ｄ列印技術在德國製鞋，引爆台灣鞋業對製鞋自動化與創新製程的風暴。

製鞋學程 學生做出虎科牌運動鞋

虎科大製鞋技術中心主任王文騰指出，製鞋技術中心成立後可望做為台灣鞋業人才培育與技術研發基地，校友慧春鞋業副總陳金土穿針引線、製鞋機械業專委會會長、鼎聖機械董事長侯景忠奔走聯繫，集結十家廠商捐贈針車機、鞋模、鞋楦等上千萬元設備。

虎科大從去年九月開辦製鞋實務班，學生已能製作出有虎科大校徽的虎科牌運動鞋，校方及業者都期待製鞋技術中心能帶動產、學、研交流，強化台灣製鞋創新、製程自動化的人才與技術合作。