〈中部〉嘉縣306處活動中心 197處無使照

2018-01-11

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣十八鄉鎮市共三○六處社區活動中心，是鄉親集會、推動長期照護、當關懷據點的場所，其中卻有一百九十七處的土地產權為私人所有，建物沒有使用執照，影響後續修繕或改建事宜，若發生意外，後果不堪設想。

議員︰縣府應協助補照或改善

縣議員林緗亭批評，人民不能蓋違建，公家機關卻沒以身作則，縣府應全力協助違法的活動中心補照或擬定改善方案，否則淪為「只許州官放火，不許百姓點燈」；縣議員林于玲認為，老舊活動中心有其歷史淵源，不應全數套用現代法規，若符合分區使用規定，應改善建物結構、完備法定程序，直接「就地合法」。

縣府︰可由民政處或社局提補照申請

縣府經濟發展處長林學堅說，沒有使照的活動中心，可由活動中心的主管機關民政處或社會局提出補照申請，估算每處須花費至少二十萬元做結構鑑定、消防與電力查驗合格證明等程序，否則依「嘉義縣建築管理自治條例」予以列管拆除。

縣府民政處自治行政科長呂肇凱表示，各鄉鎮市為了在民國六、七○年代爭取內政部社會司、台灣省政府社會處補助，地方仕紳或廟宇紛捐地或提供土地使用同意書，讓公部門興建活動中心，當時建築法、都市計畫法等法規尚不完備，多數土地至今仍為私人所有，並非公有用地，無法申請使照。

社局︰設長照Ｃ級據點 無照也可申修

呂肇凱說，今年提報六腳鄉雙涵村、水上鄉塗溝村等六處活動中心，納「前瞻基礎建設計畫」的結構補強計畫，爭取九十二萬元修繕，減少安全顧慮；嘉縣社會局副局長張翠瑤說，建物設置長照服務Ｃ級據點，不管有無使用執照，均可申請經費修繕，已要求加強消防安檢，保障民眾安全。

嘉縣僅一○九處社區活動中心有使用執照，以中埔鄉十五處為最多，梅山鄉十五處的使照則掛零；義竹鄉後鎮村信仰中心鎮安宮過戶廟旁一百坪土地，讓一○五年受高雄美濃地震波及成危樓的活動中心，得以在今年底前易地重建；竹崎鄉義仁社區活動中心四名地主，日前將土地捐贈過戶給公所，讓建物重建轉型為長照據點，都值得參酌。