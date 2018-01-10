〈南部〉一例一休 我有話要說》開業醫：衝擊診所週日開診率

2018-01-10

〔記者方志賢、洪臣宏／高雄報導〕高雄市診所協會副理事長、高雄市醫師公會理事楊宜璋表示，一例一休後，衝擊基層診所週日開診率。

對於只有一位醫師的基層診所，許多藥師為配合家庭生活，不可能週日上班，而多位醫師合作的診所，雖週日排班意願比較高，但看診人力成本增加，除非政府補助週日開診，讓診所可多付加班費，吸引藥師或護理師上班，才能提高週日開診率。

楊宜璋說，基層診所週日開診率，受一例一休影響很大，高屏地區週六開診率是六十％，週日只有廿％上下，甚至有越來越低的趨勢。不過這個數據是對所有科別診所的統計，包括復健科、眼科及皮膚科等不是需要很緊急處理病情的科別。

人民團體聘僱人員職業工會理事長石德隆指出，修法方向明顯對勞工不利，若說現行一例一休已對資方「開後門」，目前修法方向就是要「開大門」。

石德隆表示，每種行業性質不同，現行勞基法在彈性工時方面已有規定，但修法要放寬「七休一」，勞工過勞可能性大增，會造成相同情況的，還包括沒把輪班間隔訂死（十一小時）、單月加班上限從四十六小時提高至五十四小時，都讓勞工處於不利。

他說，現行加班費制度，可以讓加班勞工領到多一點加班費，但修法後少了約一半。唯一比較沒有爭議的是特休假遞延一年。