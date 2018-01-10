〈南部〉供應量減少 菜價比去年同期漲3成7

2018-01-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕冬季菜多物美價廉，今年因供應量減少超過二成，菜價昨收每公斤三十元，創下歷年同期新高，農業局表示，要等下週天氣轉好，供應量就會恢復正常，預估大約一個月，價格才會回穩。

菜價每公斤30元 歷年同期新高

根據高雄果菜市場資料，菜價昨每公斤三十元，比去年同期近二十二元，價格上漲三成七，創下歷年同期新高，供應量只剩下二百五十六噸，比去年供應量三百二十七噸，減少超過二成。

市府農業局表示，今年受到去年十月豪雨影響，造成許多冬菜剛播種，卻因此泡水淹死，農民被迫補種或重種，加上夏季蔬菜進入尾聲，冬、夏蔬菜青黃不接，菜價一度飆破四十元。

預估一個月 價格才會回穩

農業局指出，菜價不到二週回跌三十多元，但整體供應量仍不足，補種或重種冬菜來不及出菜，以高麗菜最明顯，預估至少要等到供應量從二百五十噸逐漸回升至三百噸，大約一個月，整個市場價格才會回穩。

梓官農會表示，去年十月豪雨影響甚鉅，造成冬菜生長中斷，農民大多補種或重種，冬、夏蔬菜青黃不接，加上農民預期心理，認為冬菜價格會跌，栽種面積變少，近來寒流來襲，蔬菜生長停滯，造成今年菜價上漲。

梓官農會呼籲民眾不要恐慌，目前葉菜類、高麗菜產地價每公斤二十元，只要寒流過後，天氣轉晴變好，蔬菜生長快速，菜價會逐漸回穩。