〈南部〉山區梅花開6成 花況近3年最美

2018-01-10

〔記者黃佳琳、王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕連日氣溫驟降，高雄山區梅花陸續綻放，美景猶如雪白銀色國度，開花近六成，是近三年最美的盛況，預估花期可至一月底。

高市梅樹種植面積一千三百六十六公頃，比南投還多，是全國第一，且以桃源區八百十九公頃超過六成最多，其次是六龜二百五十公頃、那瑪夏一百七十七公頃、甲仙一百一十五公頃。

高雄前日白天氣溫還有攝氏廿六度，昨天驟降至十五度，原民會派員上山探訪，確認梅花跟著溫度下降已有多片雪白綻放，粗估開了六成。

農業局推薦 5處賞梅景點

農業局推薦五處賞梅景點，包括那瑪夏區民權國小、桃源梅山及勤和社區、六龜寶來竹林休閒農業區、寶來浦來溪頭社戰道，其中梅山社區交通方便，開車從市區上山約三小時。

六龜公所 週末辦賞梅攝影賽

六龜區公所將於本週末舉辦「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，其中包括賞梅攝影比賽，區長宋貴龍表示，六龜三叉工坊附近的百年梅樹區共六十餘棵，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過一甲子，最近氣溫驟降，在低溫「催生」下，園區內梅花紛紛綻放。

沿著三叉工坊往上走，今年茂管處與地景藝術家合作，以波斯菊打造「紫斑蝶花海」、「巨大鉛筆村」，讓今年的賞梅更有看頭。

原民會主委谷縱．喀勒芳安指出，前兩年的梅花群因為氣溫關係，開花速度與面積比較不一致，今年的花樣非常壯麗，是近三年最美的一回。

27、28日南橫馬拉松 沿途可賞梅

一月廿七、廿八日登場的二○一八高雄南橫馬拉松系列活動，路線經過桃源區原住民文物館、勤和部落、少年溪、樟山、玉山國家公園梅山山莊、梅蘭派出所、樟山國小、復興部落瓦阿係吊橋等，沿途都可賞梅。