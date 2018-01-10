〈南部〉台東火車站前劃黃線 警方抓違停

2018-01-10

〔記者陳賢義／台東報導〕改善台東火車站前汽車違規占用停車格亂象，站前上客處日前已改劃設黃線（禁止停車線），避免停車格遭占用，提升上客處車輛流動率及秩序；台東縣警局交通隊表示，上客處原先劃設停車格，並公告可停放卅分鐘臨時停車，但常發生占用情況，改劃黃線後，只要車輛駕駛人離開車輛違規，將裁處三百至六百元，籲民遵守及配合。

上客處臨停30分鐘停車格塗銷

台東火車站現正整建中，儘管腹地大，警方也加強取締拖吊作為，但汽機車違停情形依舊，尤其是機車停放問題，部分找不到車位的民眾，索性將機車停在行道樹下草皮，或直接違停在乘客上車區。站內人員表示，停放機車族不少人都是到站後改搭火車到其他鄉鎮上班，雖然車站左側增設了機車棚，但車位有限，違停情況還是沒改善。

除了機車外，汽車違停的情況同樣嚴重。交通隊表示，火車站上客處原先劃設停車格，並公告可停放卅分鐘臨時停車，因此常發生遭占用的情形，及舉證卅分鐘內臨時停車不容易，造成取締上的困擾；日前鐵改局配合站前工程改建，已將上客處停車格塗消，改劃設黃線，未來上客處停放的車輛，只要駕駛人離開車輛且未能保持即時行駛狀態，將會遭到舉發。

警除告發 將拖吊違規汽機車

台東縣警局表示，將加強台東火車站交通整理工作，目前已將上客處違規停車及機車違規停車列為取締重點，除現場開單舉發外，也將實施移置拖吊違規車輛，請駕駛人依序停車，避免貪圖一時之便違規受罰。併排停車、逆向停車、人行道或占用身心障礙停車格等違規行為，嚴重影響交通秩序，警方也已列為加強取締及拖吊區域，違者將處六百至一二○○元，呼籲民眾在停車時也替其他人想想，共同維護道路秩序，才能讓站前交通更順暢及安全。