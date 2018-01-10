〈南部〉屏縣大專以上職場新鮮人 起薪不到3萬

2018-01-10

平均28859元 全國最低縣市

〔記者侯承旭／屏東報導〕根據勞動部的統計，屏東縣大專以上職場新鮮人畢業一年後的平均薪資不到三萬元，居全國最低。

勞動部「薪資行情及大專生就業導航」網站最新數據，屏東縣一○五年畢業的大專以上職場新鮮人，去年十月的平均薪資只有兩萬八千八百五十九元，不到總統蔡英文「最低工資夢想數字」三萬元，是全國最低的縣市，比全國平均值少了四千六百餘元。

若依學歷區分，屏東縣一○五年畢業的大專以上職場新鮮人，博士學歷平均薪資為五萬七千八百餘元、全國平均值八成五，碩士學歷平均薪資為三萬八千九百餘元、全國平均值八成一，大學學歷平均薪資為兩萬七千四百餘元、全國平均值九成二。顯示研究所以上的高學歷職場新鮮人，在屏東的起薪與全國同學歷平均值差距較大。

屏東縣大專以上畢業生須工作三年以上，平均薪資才會突破三萬元，數據顯示，一○三年畢業的大專生，至去年十月平均薪資為三萬六百餘元。

不過，同樣工作三年，屏東大專以上畢業生平均薪資增加一千八百元，但全國大專畢業生平均薪資卻增加了三千四百元，差距擴大至六千兩百元。屏東工作三年平均薪資增加約六﹒五％，但過去三年的消費者物價指數上漲了一﹒七％，侵蝕了薪資成長效果。

高端產業設廠 可望拉抬薪資

縣府官員表示，屏東過去以傳統中小型製造業及服務業為主，起薪確實較低，在縣府大力招商後，多家高端的汽車零組件、光電廠商陸續投資設廠，今年會大舉徵才，新進員工起薪都會超過三萬元，可望拉抬薪資水準。

值得注意的是，若將工作時間拉長至四年，屏東縣博士畢業生平均薪資增加了九千三百元，大學則微升一千八百元，顯示博士學位在屏東仍「大有錢途」。