〈南部〉柴油車經空品淨區 需排煙自主管理標章

2018-01-10

今年新增安平漁港空品淨區

〔記者邱灝唐／台南報導〕空氣品質已成為台灣各地關注的焦點，為了解決空氣污染，台南市環保局今年將安平漁港新增為空氣品質淨區，至今共有十四處，而柴油車在經過這些地區時，也需取得環保局核可的排煙自主管理標章，否則一律攔檢，不合格者將依法處三千元至二萬元罰鍰。

攔查不合格者罰3千至2萬

環保局表示，目前約有四千多輛柴油車每年回檢確認排放符合標準並取得標章，希望車主儘速規劃報廢一、二期老舊大型柴油車，三期老舊大型柴油車則是加裝濾煙器，並可向環保局申請五萬至四十萬不等的補助。不過，環保局也坦承，補助金額與換新車價格的確有落差，尤其台南許多車主都是個人戶，買二手或三手的中古車行駛，因此目前也向行政院建議低利貸款專案，降低換車門檻。

盼加速車主換車、加裝濾煙器

此外，未獲得管理標章的柴油車在進出南科、永康科等空氣品質淨區時，必須接受每次約廿分鐘的攔查，不合格也將依法處三千元至二萬元罰鍰，並限期改善，而且這一行時間成本相當重，因此更能促使公司、個人換車或加裝濾煙器的動機，進而提升空氣品質。

不過，在「霧鎖府城」尚未大幅改善前，民眾依然人人自危，衛生局也指出，這些因地表灰塵微粒或鍋爐、機動車廢氣所產生的細懸浮微粒，能深入肺泡並隨著血液流進各組織器官，長期暴露可能引發心血管疾病、呼吸道疾病以及增加肺癌、膀胱癌等風險，因此，平時出門前可先注意環保署監測空氣品質資料，戴上口罩且視情況減少戶外活動時間，在家中也可適當關閉門窗或使用空氣清淨機。