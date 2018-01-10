〈南部〉國際遊艇展首度出海體驗 名額千人

2018-01-10

3月中登場 共124廠商參展

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一八台灣國際遊艇展將於三月中旬登場，今年共有一二四家廠商參展，展示實體船卅六艘，最大特點是首次規劃海上體驗，且是真正出海（離開高雄港），預計約有一千個名額。

台灣是全球第五大遊艇製造國，高雄遊艇業則佔全台八成產值，高雄市政府為強化遊艇產業，四年前首度策劃台灣國際遊艇展，每兩年舉辦一回，今年第三屆。

高市海洋局說，本屆遊艇展訂於三月十五到十八日，於高雄展覽館及亞灣遊艇碼頭舉行，共一二四家廠商參與、六六三個攤位，展示實體船卅六艘，包括室內卅一艘、水上五艘。

海洋局長林英斌指出，今年最大特色在於規劃遊艇海上體驗，且是離開高雄港真正的出海，讓民眾感受遊艇與大海的魅力，預估約有一千個名額；針對廠商部分則規劃有買主船主之夜、遊艇產業論壇、採購洽談會等。

海洋局表示，展場將規劃八個區，分別為遊艇展示、周邊零配件、水上休憩、海事服務、外商、精品、水上展示、戶外生活風格；在水上搭遊艇體驗外，室內也有亮點，將安排一個大水池，安排立式划槳、衝浪等水上節目。

門票200元歷年最低 22日開賣

為了讓更多民眾有機會體驗遊艇產業，本屆遊艇展門票將是歷年最低、僅需兩百元（前兩屆分別為三百八十元、三百元），規劃一月廿二日起於ACCUPASS開賣，包括展場門票、展場門票與水上體驗的套票等，當天還有機會買到每張一百七十元的超優惠早鳥票。

此外，高市府也正與智崴科技討論，研擬飛行劇場體驗優惠方式，現場另規劃胖卡車餐區、大型扭蛋機，讓展場活動更多元。