〈南部〉恆春旅遊醫院興建 拚110年底完工

2018-01-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島醫療資源不足，行政院定案的「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」，原定民國一一一年完成工程驗收，近日在立委周春米協調下，營建署允諾縮短總工程進度，希望提前於一一○年底完工。

營建署允縮短6個月為目標

「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」由前行政院長林全任內定案，預計補助二﹒七九億元經費，興建地上八層、地下一層的醫療大樓，並增加病床、醫護人員宿舍及醫療設備。

周春米表示，恆春旅遊醫院肩負恆春半島居民及墾丁國家公園遊客緊急救護責任，舊有建物受到震災影響，導致結構損壞已經報廢，相關單位初步評估擬於明年動工，並於一一一年完工驗收。

因工程進度不僅影響恆春地區醫療及緊急救護能量，也事涉醫護人員在恆春旅遊勝地難以尋覓臨時居所的問題，周春米邀集衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會、營建署、屏東縣政府及恆春旅遊醫院召開協調會，研究縮短期程可能性；經過討論，代辦建設工程的營建署願努力縮短總工程進度六個月為目標，期望提前於一一○年底完工。

院長：未犧牲工程品質

恆春旅遊醫院長潘正欽指出，這次會議結論主要是縮短行政流程及強化檢討內部規劃流程，未因此犧牲施工品質及醫療服務量能，希望完工後改善偏鄉醫療困境。