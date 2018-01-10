〈南部〉東基2.5億建癌醫大樓 尚缺8千萬

2018-01-10

縣長捐年終獎金24萬元

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣癌症死亡率全國最高，台東基督教醫院因此籌建癌症醫療大樓，不過仍有不小的資金缺口，縣長黃健庭今天率先捐出年終獎金廿四萬元，號召民眾、企業響應，以實際行動愛台東，一起為守護台東人的健康而努力！

黃健庭指出，台東縣罹癌比例比全國平均低，但癌症死亡率卻是全國最高，探究原因，應該是太晚發現，也可能是在地醫療資源不足，許多鄉親必須到西部就醫，奔波辛苦又要額外花費，影響就醫意願，而東基要引進最先進的放射治療設備，光一台經費就高達一﹒五億元、目前還沒著落。

放射治療設備1.5億 還沒著落

東基醫療財團法人執行長呂信雄說明，一次放射治療要花好幾天、住宿也是一大花費，有的鄉親可能因此放棄治療，東基癌症醫療大樓去年八月開始興建，興建經費達二﹒五億元，目前已募得一﹒七億元經費，希望在兩年建設期間可募得剩餘的八千萬元，至於放射治療設備平均每十萬人應該要一台，目前東基僅一台且較為老舊，不敷使用，因此將與和信醫院合作，購買最新設備，另還需要一﹒五億元經費，未來和信也會派主任級醫師協助，希望降低台東癌症死亡率。

「東基加油！」黃健庭表示，民國一○二年馬偕興建急重症醫療大樓時，他曾捐出當年年終獎金，再加上全縣府及所屬機關共捐出四百多萬元，期待這次也能幫助東基，至於每年他捐出年終作為「金僕獎」優秀公務人員獎金，今年亦會再另外捐出廿四萬元。

東基癌症醫療大樓去年八月動工，佔地約兩百一十坪，是一棟地下兩層、地上五層的建築，主體建築硬體興建工程及放射治療區防護工程需求經費為兩億五千萬元，放射治療「直線加速器」約需一﹒五億元。