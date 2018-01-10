〈台北都會〉北市觀傳局長簡余晏口頭請辭 柯：先放1個月假

2018-01-10

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺、蕭婷方／台北報導〕台北市觀傳局長簡余晏昨表示已口頭向市長柯文哲請辭，簡若請辭獲准，將是柯上任三年以來第廿三位去職的首長。

柯文哲昨受訪時證實，簡余晏以「太累了」為由請辭，他建議「先放假一個月再來」，並請副市長陳景峻持續慰留。由於一年一度台北燈節將在二月登場，柯苦笑說「這就是不能跑人的理由。」

簡：3年來每月辦活動太累了

台北市議會昨進行預算審查，列席的簡余晏趁著空檔受訪表示，請辭主因是這三年幾乎每個月都在辦活動，觀傳局同仁非常辛苦、加班時間也很長，才向市長提出口頭辭呈，希望暫時休息陪家人，很久沒陪爸媽回故鄉南投了，還訂了南投縣信義鄉露營營地。對媒體追問是否接受慰留，簡未正面回應，僅強調「我會休息一段時間」。

柯文哲昨出席反毒活動後受訪表示，觀傳局從跨年、台北燈節、杜鵑花節、開齋節，到河岸音樂季，是全北市府加班時數最多的局處，「簡余晏說她太累了」，他回以「那先放假一個月再來」。

不過，研考會內部員工滿意度調查顯示，簡余晏已連續三年吊車尾；對此柯解釋，觀傳局太血汗，「太辛苦的單位，常常長官滿意度就會差一點」。他說，團體裡面有不同聲音很正常，「我不會主張一言堂。」強調多元開放是市府團隊政治價值，至於簡余晏與蔡壁如不是不和，而是「用力討論」。

市議員陳建銘表示，簡余晏對於觀傳局業務推動，在團隊中算很優異，只是耳聞局處首長調查成績連續三年吊車尾，讓自律甚嚴的簡余晏不是很滿意，這是精神上的挫折。陳感嘆，「柯文哲還是需要她，現在局處首長都跑光光了。」

昨天觀傳局內多名員工聞此都感到詫異。有科員表示，局長很要求局內同仁， 做了很多改變，例如河岸音樂季、跨年、燈節等大型活動轉型，受到好評，因簡事必躬親的性格，加上對細節相當要求，舉辦前同仁被操得非常慘，結束後則感謝局長的堅持。