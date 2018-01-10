〈台北都會〉北市二殯西北側 擬重推殯葬專區

2018-01-10

保護區待都更變建地 難度高

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市殯葬處多年來研擬於第二殯儀館西北側設置「殯葬專區」，集中納管殯葬業者，但事涉土地徵收，屢遭地主反對，始終不了了之；近來又擬再續行計畫，但有殯葬業者認為，只要有一道徵收的關卡就難成事，且若真的成立專區，究竟誰可以分配好的位置，也牽涉公平問題。

殯葬處綜合企劃課長朱增士表示，二殯二期工程於一一一年完工後，容積率就達到一二○％的法定門檻上限，加上臥龍街一帶殯葬業林立，當地民眾屢反映觀感不佳、喧鬧嘈雜。因此，設置專區是以整頓區域景觀為要務，除了爭取容積率外，另盼能解決住宅區林立殯葬業紛爭。

朱增士說，目前規劃二殯館內及館外西北側設置殯葬專區，其中館內本就是殯儀館用地，比較容易，但館外西北側土地使用分區為「保護區」，要變更為可建築用地才能使用，還須經都市計畫變更程序核定，變更有一定難度。

殯葬處：私地朝區段徵收規劃

朱不諱言，此事已談許久，地主盼能採區段徵收，將朝此方向前進，但目前還只是構想，要到都更程序完備，才會有詳細進程；一旦完成專區設立，會與當地殯葬業者溝通，不會要求他們一定要進駐，但至少提供一個區域供選擇。

不具名殯葬業者表示，此事已談論多年，始終沒結果，當地業者多半不看好，認為卡在都更很難談成，恐怕連公部門自己都沒把握，也就沒有太留意。該業者說，談不成不見得是金錢關係，如當地歷史悠久的三山善社福州廟，也坐落在預定劃設的專區內，牽涉宗教信仰文化，讓釋出土地更加困難。

殯葬業者：擔心財團主導專區

業者指出，其實現有住宅區林立的殯葬業者，都是遊走在法律灰色地帶，倘若公部門願意提供一個合法專區做為經營用途，當然是好事一樁，但也擔心專區變財團在背後主導，且究竟誰有權利可以設在好的位置，也牽涉公平原則。