〈台北都會〉（新北）光復高中職業試探中心 特教生專用

2018-01-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市在光復高中設立首座特教學生職業試探暨體驗教育中心，這也是新北市第十一所職業試探暨體驗教育中心，教育局長林奕華說，教育局推動「新北技職3.0」的系統性技職教育政策，配合光復高中一○六學年增設集中式特教班，規劃「中西餐教室」及「餐飲服務教室」，讓特教學生進行職業試探課程。

新北首座 設有餐飲服務教室

林奕華說，新北市將技職教育向下延伸至國小，自一○四年起，陸續於新泰、鶯歌、正德、五峰、板橋、大觀、瑞芳、福營國中、樟樹國際實中、三民及光復高中成立十一所不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，預計今年再成立四所，整合資源提供學生發揮創造力實作場域。

新北市的職業試探暨體驗教育中心分為商業類、家事類、工業類、農業類、藝術類，未來還要增加海事水產類，讓國中生能探索自己的專長和興趣。

光復高中校長曹永央說，以往的職業試探暨體驗教育中心都是以一般學生為考量，但特教學生在職涯發展上會比一般生面臨更多挑戰，因此教育局首創為特教生量身打造職業試探暨體驗教育中心，未來國中小特教學生也可透過職業試探課程，找出自己的職涯舞台。

林奕華說，未來各區的國小可以「校」為單位或採跨校方式，於課餘時間或寒暑假育樂營，參與國中技藝教育課程與國小職業試探暨體驗活動，發掘學生的職涯興趣與性向。