〈台北都會〉（新北）歌仔戲作曲王 96歲曾仲影獲文化貢獻獎

2018-01-10

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府首辦新北文化貢獻獎，首屆得主分別為雕塑家朱銘、鼓藝師王錫坤、世界宗教博物館館長陳國寧及資深作曲家曾仲影，曾為二二八事件受難者的曾仲影，高齡九十六歲仍親身出席領獎，他當年將西方交響樂與合唱概念融入歌仔戲，創造時代潮流，堪稱台灣歌仔戲音樂推手，「直到現在都還在作曲」。

新北市長朱立倫昨頒贈獎座及廿萬元給四位文化貢獻者，感謝他們長期對新北市的付出。朱立倫說，能夠終其一生將一件工作做好，而且讓人感受深刻，是非常不簡單的事。四位得獎人的奉獻讓大家的生活更有深度，也讓相關文化技藝得以發揚光大。

二二八遭羅織罪名 入獄2年

曾仲影在中國廈門大學念的是歷史系，來台灣後在廣播電台從事新聞播報工作，卻在二二八事件中因以閩南語口譯時任台灣省行政長官陳儀講稿，被冠上妨礙秩序罪名，曾仲影身陷囹圄兩年，飽受槍斃恐懼折磨，出獄後才轉做劇團，僅憑著美國函授的音樂教材，無師自通當起樂師。他昨憶及過往，只淡淡帶過地說，「現在不講了，我很好了。」

為楊麗花寫曲 新編陳三五娘

至今創作六五○首歌曲的曾仲影，其中近四百首都是歌仔戲曲，他採用各地戲曲與民謠素材創作，替歌仔戲天王楊麗花作曲，首創將西洋管弦樂器伴奏與西洋和聲編曲結合歌仔戲曲，當時如《陳三五娘》、《送君別》等歌仔戲新編曲調都出自他之手。

執導青春鼓王 創作一粒流星

除此之外，他也為當時的流行歌星湯蘭花、冉肖玲、白嘉莉、歐陽菲菲作曲，更曾執導《青春鼓王》連續劇，其製作的主題曲《一粒流星》則紅極一時。

不過，對電影配樂、戲曲編製多產的曾仲影來說，作曲卻是極度苦悶之事，他說，「都是為了生活而寫。」現在最大興趣是釣魚的他，從心所欲，若有人邀曲就小試身手，早可以從苦悶之中淬煉出悠然愉悅。