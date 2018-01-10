〈台北都會〉北市八德停車場3月啟用 增700個汽機車格

2018-01-10

饒河夜市周邊 一位難求有解

〔記者黃建豪／台北報導〕號稱北市首座綠建築停車場的八德立體停車場，去年五月上樑，原本預定下週完工，但雨期影響工程，完工時間恐落在一月底、二月初；停管處表示，預計今年三月以後營運，將提供七百個汽機車停車格，因應饒河夜市停車需求。此外，信安街的信義四一四公園地下停車場也將於明年八月完工，停管處並正規劃北投及內湖四座停車場。

造價高達四．二億元的八德立體停車場，前身為機械立體停車場，營運廿四年後因使用年限到，前年三月拆除，饒河夜市停車需求高，如今更加難找車位。新建中的八德立體停車場可提供三一○格汽車、三八二格機車停車位，採光、空調設備符合綠建築標準，並導入智慧尋車系統。

停管處土木建築科長張鈞凱指出，八德立體停車場工程進度已達九成，曾考量二月試營運，但天候影響工期稍微展延，大概會在三月中以後正式啟用。

明年起陸續增5座停車場

針於台北市停車空間不足問題，張鈞凱表示，路外停車場還在持續增加當中，今年只有八德立體停車場完工，明年八月以後，位於信安街的信義四一四公園地下停車場也會完工。

此外，北投公一公園、振華公園、內湖一○六號公園（內湖舊花市）、內湖三二一（康寧路、東湖路口）等地下停車場，也都在規劃當中。