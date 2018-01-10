〈台北都會〉低溫需求大 內湖6瓦斯儲槽灌滿

2018-01-10

兩顆暫停使用儲氣槽也在內

〔記者蕭婷方、黃佩君／綜合報導〕大台北瓦斯公司六座瓦斯儲存槽，設於內湖區廿多年，被居民批為「不定時炸彈」，要求遷移聲不斷。市長柯文哲選前表示「應搬遷」，二○一六年更下令暫停使用其中兩顆儲氣槽。但民眾爆料，北市產發局早在二○一六年底就同意瓦斯公司，將停用的兩顆儲氣槽在不使用的狀況下灌入天然氣，取代原本安全的氮氣。本報進一步發現，近日連續低溫，天然氣使用量大增，北市產發局昨又同意瓦斯公司可暫時使用「兩顆暫停使用儲氣槽」內的天然氣。

產發局統計，北市有六十八萬戶使用天然氣，大台北瓦斯公司市占過半，目前在內湖區設有六座瓦斯儲存槽。二○一六年柯應里長、議員集體要求，下令兩顆儲氣槽暫停儲氣，再長期觀測是否移除減槽。

據指出，暫停使用的兩顆儲氣槽因安全考量灌入氮氣，不過，大台北瓦斯公司於二○一六年底向北市府請求，憂儲槽鏽蝕，希望可以重填天然氣；北市產發局當時即應允，但要求平時僅能使用四個儲氣槽，兩顆應暫停使用。

大台北瓦斯公司總經理黃朝枝說，儲氣槽停用期間，每年每座儲氣槽的維持費用高達二百多萬，曾行文產發局希望灌天然氣，現在兩個停用儲氣槽只做緊急應變備用槽，平時雖充滿天然氣，但沒有使用。

北市產發局解釋，兩顆儲氣槽僅儲存三公斤以下天然氣，根本打不出氣，氣閥也關起來無法使用；當時考量停用儲氣槽內裝氮氣，若遇到極端氣候、天然氣使用量大增，重新填裝至少要一個禮拜，來不及緊急應變，才會同意填裝。

去年霸王級寒流 逾2千戶斷瓦斯

據了解，去年霸王級寒流來襲，大台北瓦斯因存量不足，導致內湖地區二千多用戶無天然氣可用，引發民怨，北市政府才同意瓦斯公司要求填裝三公斤以下天然氣，只要事前加壓就可緊急應變。

近日又面臨連續數日低溫、天然氣使用量大增，中油日前即行文大台北瓦斯公司，將六顆儲槽提早儲備足量天然氣，大台北瓦斯公司遂行文產發局希望為兩顆儲氣槽加壓，供民眾使用，產發局現已同意，此為儲氣槽停用後第二次「暫時」重啟。

對此，中油昨坦言，上月發函給大台北瓦斯公司，僅為提醒寒流期間備滿儲槽，以因應需要，北部擁有儲槽之天然氣公司均有收到類似發文，「並未特別要求啟用兩座儲槽」。產發局則說明，若天然氣供應不足，恐導致燃燒不全，有安全疑慮，考量之下才會做這樣決定。