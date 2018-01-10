〈台北都會〉A7合宜宅排污水 朱立倫︰營建署該負責

2018-01-10

〔記者何玉華、徐義平、陳昀／綜合報導〕A7合宜住宅排放的污水惹怨，新北市新莊區居民質疑水源遭污染，連議長蔣根煌與多名議員都跳出來要求改善，桃園合宜宅住戶也不堪背負罵名，新北市長朱立倫昨天說，改善工程是營建署的責任，不是當地居民應該負擔。營建署表示，將補助桃園市政府興建水資源回收中心，明年底完工。

A7合宜宅生活廢水雨水一起排放至社區滯洪池，再經由抽水馬達排放至新北市十八份坑溪與啞口坑溪，污染河川水質，引發新莊居民不滿，住戶也因為「污」名跳出來喊冤。

朱立倫昨天在市政會議指示，一個新市鎮的開發案，不管是民間或政府開發，都要負起環保的責任。營建署開發A7合宜宅，沒有做好的工作，不是當地居民應該負責，市府不會因為同是公務單位就包庇，該罰就罰。

新北市環保局重申，上週已提出合宜宅全區儘速完成雨、污水分流，未完成前，滯洪池內污水不得排放至新北市轄內，請農委會水土保持局確實要求及監督污水不得排入滯洪池。

營建署︰全額補助設水資源回收中心

營建署指出，內政部將全額補助桃園市政府建設A7站區水資源回收中心，桃園市政府水務局長劉振宇表示，該水資源回收中心預計四月招標、二○二○年底完工。

桃園市環保局水質保護科長葉孟芬表示，A7合宜住宅領有排放許可證，依法可以排放經過處理的污水，將加強巡邏、稽查，確保符合放流水標準。