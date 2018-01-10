〈台北都會〉基隆去年空氣品質 西台灣最佳

2018-01-10

AQI平均55 PM2.5符合世衛標準

〔記者林欣漢／基隆報導〕環保署統計資料顯示，基隆市二○一七年的細懸浮微粒（PM2.5）年均值為十四．二微克／立方公尺，首次達到世界衛生組織法規標準值（十五微克／立方公尺）內，且是西半部縣市空氣品質最佳城市，基隆市長林右昌說，近年持續的空污管制作為，讓基隆的空氣品質漸入佳境。

據環保署統計，除了細懸浮微粒指標，基隆市二○一七年的空氣品質指標（AQI）為五十五，AQI大於一百的天數，從二○一四年的四十四天，逐年下降至十八天， 亦優於西部其他縣市。

基隆市環保局長賴煥紘表示，環保局的空污管制措施，在固定污染源部分，要求以前燒重油的協和電廠，改用乾淨的低硫份燃料油，降低三成硫氧化物的排放量；基隆港區的污染管制部分，環保局配合港區的綠港計畫，輔導建置十三處岸電設施，從燒柴油改為使用電力。

環保局並推動汰換中小型鍋爐改造，汰換為太陽能或其他低污染電能加熱設備，去年輔導六座燃油鍋爐汰換為使用天然氣，今年預計將再改善九座鍋爐。

基隆廟口仁三路夜市全面安裝油煙防制設備，並持續補助二行程機車汰舊，最高可拿到三千元補助金。

林右昌說，空氣污染所造成的環境與健康問題，已經成為全國民眾關注的焦點，上任三年來，基隆的空氣品質逐步改善，名列前茅。