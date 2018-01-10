〈台北都會〉亞馬遜雲端服務 落腳板橋Tpark

2018-01-10

〔記者何玉華／新北報導〕全球電商龍頭亞馬遜旗下的亞馬遜雲端服務AWS（Amazon Web Service）來台，選擇落腳新北市板橋的台北遠東通訊園區（簡稱Tpark），十一日將與新北市政府簽約合作成立聯合創新中心，新北市經發局長張峯源表示，雙方將以創新創業、智慧製造、國際連結三大主軸，協助新北市的新創事業跟傳統製造業轉型。

設聯合創新中心 明天與市府簽約

新北市長朱立倫昨天在市政會議表示，歡迎亞馬遜落腳新北市，並透露近期還會有一些招商成果展現，他提醒團隊成員要成為招商的助力，不要成為阻力。在某些個案當中，因為環評的因素、工務局及城鄉局委員會的審查，造成一些延宕，對企業的發展是有影響的，要求團隊要用正面的態度面對每一項新的投資案。另指示經發局、新聞局積極展開林口影視產業第二階段招商，吸引更多影視產業到新北。

創新創業、智慧製造、國際連結為主

張峯源補充說，亞馬遜是全球最大的雲端服務平台，已經在全球一百九十個國家服務一百萬個客戶，聯合創新中心由新北市政府與亞馬遜共同成立，營運管理由藍濤亞洲負責，未來將以創新創業、智慧製造、國際連結三大主軸，透過教育、應用、管理來協助新北市的企業雲端化、智慧化。

經發局科長何國城說，合作內容分兩部分，第一部分是人才媒合平台，運用亞馬遜雲端大數據的優勢，協助新創產業規劃專案，媒合國際投資者；其次是利用雲端平台的數據，提供廠商雲端計算、大數據、物聯網和人工智慧等領域的合作以及培訓，促進產業升級。

亞馬遜選擇落腳的台北遠東通訊園區（Tpark），位於捷運亞東醫院站，遠東資源開發行銷公關經理廖佳珮說，Tpark是數位科技的產業專區，吸引資訊、通訊、雲端、智慧科技產業進駐，是新北市較適合發展雲端產業聚落的區位。