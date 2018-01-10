〈北部〉三高族抗寒保健 花蓮衛局教四步驟

2018-01-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局統計，從七日至今，花蓮有四件內科病例，到院前已無呼吸心跳，原因可能與急降的低溫有關。花蓮縣衛生局提醒，本身具糖尿病、高血壓、高血脂等「三高」的民眾，以及老年人，需注意保暖，包括戴上口罩圍巾、晨起先喝溫開水，防止因低溫、溫差大，誘發心血管疾病發生。

「天氣冷，早上起床突然覺得胸痛，心臟跳得很吃力」！寒流來襲低溫直直落，花蓮六十多歲張姓男子昨天早上感覺胸部不舒服、頭疼，嚇得以為自己心臟病發作，自行到醫院掛急診，還好醫師診斷後，認為狀況無大礙，僅需持續服用降血壓藥物。

類似案例不是少數，花蓮縣衛生局長李宏滿說，溫度驟降時，血管的平滑肌也會收縮，會造成血壓突然升高，可能因此引發急性心臟病、中風，呼籲有「三高」（糖尿病、高血壓、高血脂）的病人，一定要小心冬季寒流發威。

他說，除了慢性病人，許多長輩合併有高血壓症狀，也都要小心，其他包括抽菸、肥胖者也應注意。

起床喝溫水、吃清淡、避獨行、頭部保暖

李宏滿建議中老年人「抗寒四步驟」，第一，早上起床先喝溫開水，先不要急著離開被窩，前一天最好在床邊擺上保溫杯，晨起先喝溫開水暖身再起床；起床後，也不要太早出門晨運，應該等到晚一點太陽出來、溫度較高時再出門。晚餐後，也應至少間隔一小時，等食物消化後，再出門散步運動，或改在室內運動。第二，飲食清淡，尤其不要因天冷就大吃大喝，應該少吃鈉含量高的醃漬加工食品，多吃蔬菜水果、保持排便順暢。

第三，隨身攜帶緊急備用藥品，有心臟病、高血壓患者務必隨身攜帶緊急用藥，且最好避免單獨運動、爬山、泡溫泉，以免突發狀況無人協助。

第四是做好保暖工作，外套、帽子、圍巾不可少，頭部保暖也很重要，可避免頭部血管收縮引發頭痛。