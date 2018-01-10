〈北部〉羅商66年第一人 新台灣之子上清大

2018-01-10

印尼母親扛家計 羅弘杰逆境向上

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高商學生羅弘杰是「新台灣之子」，出身中低收入家庭的他力爭上游，參加清華大學不分系學士班「特殊選才拾穗計畫」金榜題名，成為羅商創校六十六年來首位錄取清大的學生，他未來不排除從政，為弱勢發聲。

羅弘杰的母親鄭安娜來自印尼，十九年前來台嫁作宜蘭媳婦，育有兩子；丈夫領有中度殘障手冊及重大傷病卡，工作不穩定。鄭安娜在利澤工業區當作業員，晚上到夜市賣雞蛋糕及手工餅乾貼補家用，是家中經濟支柱，長子羅弘杰不畏逆境奮發向上。

「勇敢接受挑戰！」羅弘杰考進羅商綜合高中部就讀，主動申請工讀機會，所得交給母親運用，課業成績維持班上前十名；雖然家境艱困，但他不向命運低頭，樂觀積極面對人生，去年榮獲全國慈孝家庭楷模、羅東鎮優秀青年，前總統馬英九還到宜蘭為他加油打氣。

關心農舍炒作 為弱勢不排除從政

清大「拾穗計畫」遴選，主考官就宜蘭農舍爭議詢問他的看法。羅弘杰主張農地農用，反對當成炒作商品，並舉自家為例，四周原是大片稻田，近幾年蓋起一間間農舍，多數農舍是外縣市有錢人所有，假日才有人住，這樣不僅破壞農地完整性，也排擠在地人居住空間。

羅弘杰認為，上大學是人生新階段的開始，想加入國際志工行列，會利用時間到媽媽的故鄉印尼作社會服務，盼在各個領域多所涉獵，完成學業後，從政是可能選項；母親鄭安娜說，尊重兒子的選擇，期許他學有所成，為社會做點事。

羅東高商校長陳銓說，羅商畢業生曾考上台大、政大、師大等頂尖學府，羅弘杰是第一位上清大的羅商學生，全校師生引以為榮。移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲、宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜，昨天也到校表揚羅弘杰，肯定他的好表現。