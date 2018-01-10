〈北部〉公館垃圾入侵 苗市揪出禍首

2018-01-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉三、四十包的家庭垃圾「越區」傾倒在苗栗市河濱公園模型飛機場跑道中，苗栗市公所清潔隊據報，從垃圾中的資料追出為公館鄉蔡姓男子所為，依廢棄物清理法開罰一萬二千元。苗栗市公所清潔隊說，這是首次有大批外鄉鎮的家庭垃圾入侵，請鄉親勿心存僥倖，隨意傾倒。

從垃圾中追亂丟者 開罰12000元

苗栗市公所清潔隊長孫春明說，公所接獲市民檢舉，指苗栗市河濱公園模型飛機場跑道中，出現大批垃圾，隨即前往查看，發現數量約三、四十包的垃圾，為一般的家庭生活垃圾，主要是便當盒、飲料瓶等，完全未分類。

孫春明說，清潔隊員將垃圾全部倒出揪「禍首」，發現內有許多網拍的資料，且根據市民檢舉，應是七日深夜下大雨時，摸黑前往傾倒。

孫春明說，從垃圾中的資料，找到一些關係人，但全否認有隨意棄置，市公所隨即表明嚴正立場，將把資料提供給警方依廢棄物清理法究辦，後來有公館鄉蔡姓男子出面承認是他利用小貨車運去傾倒，因此風不可長，公所因而依廢棄物清理法任意傾倒及未落實分類，各罰款六千元。

孫春明說，以往是事業廢棄物入侵苗栗市，這是首次有大批家庭垃圾蓄意棄置在苗栗市，籲請市民踴躍檢舉，專線037-331917或上FB苗栗市清潔隊粉絲專頁。