〈北部〉北埔鄉長疑涉貪 小三恐是白手套

2018-01-10

涉嫌以圍標、不實驗收等圖利廠商

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕民進黨籍新竹縣北埔鄉長姜良明，被指控與鄉公所多名員工涉嫌以圍標、洩漏底價、不實驗收等方式圖利廠商。新竹地檢署檢察官廖啟村昨天指揮廉政署、調查局兵分十三路搜索北埔鄉公所與鄉長住處，帶回姜良明和鄉公所秘書劉宏基等二十三人漏夜偵訊。

姜良明住處搜出70萬 帶回23人偵訊

檢方查扣大批工程卷宗並在姜良明住處搜出七十萬元現金，懷疑姜良明的謝姓小三是白手套，也將她帶回調查。

檢方查出，姜良明涉嫌指示上網公開招標的工程標案於開標前一天撤標，再指定廠商標案，涉嫌圖利。

並涉嫌未經合法採購程序，直接指定廠商施作工程，事後再以借款方式向廠商借支。有廠商拒絕配合，竟被剋扣多達七千萬元工程款，讓廠商氣得咬牙切齒。

建商拒索賄 竟派人天天取締工地

許多建商拒絕接受索賄，姜良明竟涉嫌派建設課長巫光政與技士等人天天到建案工地取締，行徑讓建商無法忍受。

檢方並查出姜良明僱用一名身障者擔任清潔隊員，疑收受百萬元賄款，當事人為了確保工作不會有問題，事後還贈送百萬名車，登記在謝女名下作為後謝。

檢方另查出，前年春節期間，北埔鄉採用與峨眉鄉同套路燈系統，峨眉鄉只要一百五十萬元，北埔鄉卻要二百五十萬元 ，疑涉弊端。

姜良明是新竹縣唯一民進黨籍鄉鎮市長，作風海派、行事霸氣，經常有話直說，雖因此得罪不少人，但也有鄉親肯定他「有魄力」、「肯做事」。

上週才遭監院彈劾 並送公懲會

姜良明曾和村長、鄉代有過衝突，上週才因違反「公務員服務法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」被監察院彈劾並移送公務員懲戒委員會。

北埔鄉民代表會主席彭國榮說，去年審查前年度總結算案時，就發現應付未付款將近七千萬元，且這些工程跟採購都已經驗收了，錢不給廠商說不過去，當時鄉代們提醒鄉公所注意，姜良明卻反駁說：「不要干預我們公所的行政權！」

北埔鄉公所民政課長吳咖貞暫時代理鄉政；她說，公所行政事務正常運作，後續將請示縣府民政處如何安排。