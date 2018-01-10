〈北部〉大雨不歇 石門水庫昨排洪

2018-01-10

〔記者李容萍／大溪報導〕鋒面過境為石門水庫帶來豐沛雨量，水庫集水區從六日凌晨至昨晚累積雨量一百四十二毫米，預估進水量三千二百萬噸，前晚十一點大壩水位升至二四五．一四公尺，考量溢洪道閘門高度為二四五．三公尺，水位只要超過，就會從溢洪道溢出，雨水又持續進庫，水利署北區水資源局昨天凌晨零點罕見地在枯水期且是一月份實施調節性放水；而入冬首波寒流來襲，新屋昨天清晨測得攝氏九．五度的低溫，衛生單位也呼籲民眾務必注意保暖。

北水局昨依石門水庫運用要點規定以排洪隧道每秒二百立方公尺排洪，加上滿載發電每秒七十立方公尺，每秒共放流二百七十立方公尺，迄昨天晚間七點大壩水位標高降至二四四．三五公尺，蓄水量一億九三五二萬噸，蓄水率九十七．一九％，隨即關閉排洪，仍以滿載發電每秒七十立方公尺調節水位。

北水局副局長邱忠川表示，每年十一月至翌年四月是枯水期，這期間水庫會儘量避免排洪或洩洪，前天中午水庫重返滿水位後，前晚集水區大雨下得又急又快，為了維護大壩安全，因此最低的每秒二百立方公尺實施廿小時的排洪，以調節水庫水位。

新屋地區因地處空曠又鄰近海邊，風勢較大，對於氣溫的變化最有感，近年來，全台平地最低溫有多次出現在新屋，許多年長者在寒流來襲時多會避免出門、待在家裡避寒。