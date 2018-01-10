〈北部〉《桃園》過年前找頭路 就服處今起辦大型徵才

2018-01-10

預計今年有28場大型徵才

〔記者陳昀／桃園報導〕農曆年前轉職潮，市府就業服務處即日起至農曆年前將舉辦十餘場徵才活動，參與廠商超過一百八十家，預估釋出五千個職缺；就服處也規劃多項主題，今年預計辦理廿八場大型徵才活動，讓人人「有頭路」。

去年300場 媒合率近七成八

就業服務處長劉玉儀表示，該處去年舉辦了三百場徵才活動，吸引一萬五六九三人求職，現場初步媒合一萬二二一七人，有近七成八的媒合率，實際就業者也達三成五。

就服處今年首波徵才參與的廠商超過一百八十家，預估可釋出五千個職缺，分為區公所舉辦的在地廠商聯合徵才，或是家樂福、大同、宏華國際等單一廠商徵才。

中大型徵才活動中，今天在中壢就業中心舉辦的大型徵才有廿八家廠商提供一千二百個職缺；十六日在桃園區北門及朝陽里聯合活動中心、廿六日在桃園陽明公園管理中心、三十日在平鎮婦幼館，每場也都提供逾一千個職缺，各場次訊息可查詢就業服務處網站。

除了這波徵才活動外，市府今年另規劃多項主題徵才，三月針對新住民徵才，四、五月結合畢業季舉行社會新鮮人徵才。劉玉儀說，去年大江購物中心重新裝修擴大營運，有近三十家廠商同時徵才，就服處「青年安薪讚」計畫的求職登記也有兩百多個，今年會再與大型賣場合作聯合徵才。

劉玉儀說，雖然民眾習慣上求職網站找工作，臨櫃求職者越來越少，但市府媒合的工作機會，薪資最低保障二萬四千元，比自行求職更有保障，活動現場都有「青年安薪讚、就業大滿貫」諮詢攤位，最高可請領二萬一千元獎勵金，可當場洽詢相關規定並提出申請。