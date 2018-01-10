〈北部〉桃園智慧遊APP 4導功能復興先行

2018-01-10

〔記者陳昀／桃園報導〕假日何處去？市府觀光旅遊局以七百一十四萬元（含內政部補助五百萬元）打造整合導航、導遊、導覽、導購「四導體驗」的「桃園智慧遊」APP，能串聯景點與商家，並結合「停車大聲公」APP，讓遊客能快速找到停車位，同時納入3D導覽、三百六十度環景導覽等功能；第一階段於復興區試辦，已開通服務並提供下載，未來會擴大到全市，讓大家跟著APP「來ㄑ桃」，下載APP也有好康優惠。

接下來鎖定大溪、石門水庫

市長鄭文燦昨天出席記者發表會時表示，復興區幅員遼闊，十三日將啟用新溪口吊橋、羅浮溫泉區，市府也準備提報「大三民休閒農業區」，未來景點、設施會越來越多，「桃園智慧遊」APP第一階段在觀光景點多的復興區試辦，再逐步從大溪、石門水庫等景點擴大到全市。

旅遊APP 獨留「桃園智慧遊」

觀光旅遊局長楊勝評說，觀旅局曾製作旅遊導覽APP，但當時技術不夠先進，只能呈現官網資料，現在決定全部下架，只留下「桃園智慧遊」，會不斷充實APP內容，未來會針對大溪、石門水庫擬定計畫，逐步擴大。他強調，桃園市其他行政區雖還未達「四導」功能，但所有景點資訊也都彙整在APP中，可供使用、查詢。

楊勝評說，十三日到角板山行館以APP蒐集指定照片，就能到角板山咖啡館兌換禮物，限量五百份，且憑APP可享有免門票進入小烏來天空步道一次，復興、大溪及龍潭也有特約店家提供折扣，從二月起到特約店家消費，填寫線上問卷就能抽住宿券、餐飲券、商品券，詳情可查詢桃園觀光導覽網。