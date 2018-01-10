〈北部〉農舍議題「別被搓」 鄉長要陳金德挺住

2018-01-10

擴大縣務會議 鄉鎮市長熱議

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府預告「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法草案」後，引起各方爭議；昨天宜蘭縣政府擴大縣務會議，與會鄉鎮市長都對農舍議題發表看法，要代理縣長陳金德挺住。壯圍鄉長簡文魁更要陳金德拿出氣魄，不要被中央「搓掉」；陳金德說，農舍臨路、臨界是否合理？鄉鎮市長都有看法，他不再表示意見。

昨天擴大縣務會議，宜縣十二個鄉鎮市，除羅東鎮、員山鄉、南澳鄉，其餘九個鄉鎮市長都出席。針對近期農舍興建爭議，壯圍鄉長簡文魁說，法律規定農舍可以蓋到農地面積十％，農業設施可以到三十％，這是農民權益，希望縣長為農民找出路，政府與政策不應一直限制農民，農民要在自己農地依法蓋農舍或農業設施，為什麼不行？

農舍蓋在邊角 擋住行車視線

三星鄉長黃錫墉說，之前規定農舍只能蓋在邊邊角角，三星鄉就因此發生多起車禍，例如天送埤下來的地方，紐澤西護欄被撞得亂七八糟，就是因為農舍蓋在邊角擋住視線，坐在辦公室的人不了解農民需求，導致真農民被限制而無所適從。

「管理好剩餘的六十％農地，才是最重要的！」冬山鄉長謝燦輝說，農舍與農業設施外的六十％農地，如果有大面積違規才是管理重點，而不是農舍十％或農業設施三十％的問題，民進黨全面執政，卻沒有人有魄力去處理違規，管理才是最重要的。

五結鄉長簡松樹則說， 農民資格審查時間快則半年，慢的要一兩年，甚至遙遙無期，行政效率刁難農民，造成農民申請興建農舍「高牆」，比大學聯考還難通過，政府不能侵害農民財產。

農舍可蓋到40%？ 陳金德：完全不正確

陳金德說，外界誤解、甚至誤導縣府預告的審查辦法，是可以將農舍蓋到四十％，這完全不正確，中央規定農舍最多僅能占十％、農業設施三十％ ，兩個屬於不同法令，農業設施是哪些？法規也規定得很清楚，誰都改變不了，縣府會修正後再公布，避免誤解。

至於農委會仍認為農舍需要臨路、臨側，陳金德說，縣務會議中，鄉鎮市長都有表示意見，臨路、臨界的要求是否合理？他不再表示意見，農委會要怎麼說，他都尊重。