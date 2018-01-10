〈北部〉便民服務 擬增苑裡大甲公車路線

2018-01-10

〔記者蔡政民／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮比鄰台中市，不少鎮民前往台中市就業，雙方也有不少學生各在台中市、苑裡鎮就學，生活圈往來密切。不少居民爭取兩地交通能更緊密聯繫，最近傳出好消息，台中市政府同意增設大甲火車站至苑裡火車站公車路線，正招標中，沿途將經過不少居民工作地點，彌補現行九十七號公車不足。

解決兩地交通不便問題

苑裡鎮公所指出，目前現行苗栗客運來往大甲、苑裡僅有兩班次，對沿線有需求的民眾明顯不足，加上之前通行的九十七號公車經過苑裡鎮新復橋站後就通往台中市大甲區日南銅安厝後繞進日南市區，不少民眾認為較為耗時。

預估未來每天至少10班次

另外，目前招標中的公車路線預估每天至少十個班次，通行路線從大甲市區中山路經過經國路後，會轉往大甲區松柏港路、順帆路等地，例如當地有國際自行車大廠，不少苑裡鎮民都在當地就業，可望嘉惠不少苑裡民眾。

之後，公車路線也會通往苑裡鎮田心二十四路接往台一線中山路等地區，由於附近有私立龍德家商等學校，也方便學生上下學通勤。

苑裡鎮公所也說，屆時公車會調配時間，彌補平常大甲、苑裡兩地無火車時段的交通問題，讓民眾可以改搭乘公車，預估可以和九十七號公車，將建構兩地間完善的交通路網。

另外，不少鎮民關心，希望鎮公所爭取可以直通台中市區的公車狀況，苑裡鎮公所說，仍持續爭取中。