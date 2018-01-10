〈北部〉農作防寒害 竹苗備戰

2018-01-10

〔記者黃美珠、蔡孟尚、蔡政珉／竹苗報導〕新竹縣的柑橘正進入採收期，梨穗也才剛完成第一波嫁接，氣溫驟降，縣府農業處呼籲農民在果園迎風面設置防風設施，酌量增施鉀肥以增加抗寒力，並加強果園噴灌、噴霧、灌水、覆蓋、包裹樹幹或替果實套袋，減少損害。

新竹縣新埔鎮有梨農趁嫁接梨穗時就套上防水、保暖的透明「雨衣」，柑橘班果農則噴灑透明的液體蠟保護，避免果實受凍。

苗栗縣政府農業處也提醒農友，正值產期的草莓可簡易覆蓋或搭設簡易防寒設施，降低植株受害機率，已成熟則先採收。

柑橘可加強包裹果樹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施；正值開花期作物可於果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。在梨穗嫁接或開花行人工授粉後，可套上塑膠袋以防寒風，提高存活率與著果率。果樹受寒害，應修剪受害枝條與葉片，並適量疏花、疏果。

至於養殖魚塭，如果低於攝氏十五度，應儘速提高水溫。畜牧業者要注意禽畜的保溫和管理，防範冷風侵襲誘發疾病。

寒冬送暖 啟動關懷街友

新竹市政府社會處則關懷街友，除提供臨時夜宿服務和熱飲熱食和外套、睡袋及鞋襪、圍巾等保暖物資，並結合民間資源提供沐浴、義剪及健康檢查，請街友到餐廳享用牛排，在寒冬中感受社會溫暖。

新竹縣政府也結合人安基金會新竹平安站開設避寒場所收容街友，縣長邱鏡淳發放熱食餐券、禦寒衣物、毛毯，提醒他們注意保暖。