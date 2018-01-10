〈北部〉《桃園》平鎮南平路治水 獲前瞻補助千萬

2018-01-10

〔記者李容萍、謝武雄／桃園報導〕平鎮區南平路住宅密集，因地勢低窪，每逢大雨經常淹水，居民飽受水患所苦。市府水務局爭取前瞻基礎建設水環境水與安全建設計畫，獲補助一千萬元推動「平鎮區新光路四段雨水下水道工程」，埋設雨水下水道涵管，將於十二日開工，預計明年一月完工，以改善區域水患問題。

水務局長劉振宇表示，南平路每逢大雨（時雨量經常超過四十毫米），往往造成當地平安里淹水，市府向內政部營建署爭取一千萬元的前瞻基礎建設水環境水與安全建設計畫補助，將在南平路及新光路四段交叉路口至新光路三段埋設約二二○公尺的雨水下水道涵管，讓雨水可經由雨水下水道系統排入老街溪；而為降低施工產生交通影響，將採分段開挖施工並於每日上下班尖峰時段指派義交人員指揮交通。

雨水下水道普查 年中完成

劉振宇另指出，由於現有圖資不足或年代久遠未更新，水務局已獲內政部營建署流域綜合治理計畫補助進行雨水下水道普查作業，該計畫於前年八月發包，預計今年中完成，截至去年的普查成果，雨水下水道總長度累計至三五五公里，占桃園市雨水下水道規劃長度四八八公里的七十三％，未來會針對全市易淹水地區優先設置雨水下水道，解決淹水問題。

他說，去年完工的雨水下水道工程包含八德區高城Ｂ幹線、龍潭區北龍路、中壢區環中東路等三案，累計長度二○四○米；正施工的有中壢區環西路、八德區廣福路、平鎮區南華街、育達路、桃園區中山路、桃林鐵路等七件工程，施工長度為四三一八米。