〈北部〉《桃園》竹圍漁港轉型休閒 遊艇玩家叫好

2018-01-10

斥資2.3億元打造 分二期工程

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府斥資二億三千萬元要將竹圍漁港轉型為休閒漁港，第一期以八千萬元經費興建新式上架場（修船碼頭），第二期以一億五千萬元興建遊艇碼頭區。首期工程昨天動工，市長鄭文燦出席表示，待一、二期工程完成後，將引進遊艇漁港業者發展遊艇產業，打造竹圍漁港為休閒漁港。

桃園無碼頭 玩家只好登記淡水

桃園區漁會總幹事陳義成說，桃園是台灣重要的遊艇基地，有三家遊艇工廠，擁有遊艇的民眾也不在少數，去年開放遊艇申請後，民間也組成遊艇俱樂部，但民眾抱怨最多的就是竹圍漁港並非遊艇碼頭，購買遊艇只能登記在淡水等港口相當不方便，待竹圍遊艇碼頭完工後，即可在竹圍港登記入泊。

開放登記 屬桃園遊艇數近40艘

鄭姓市民表示，政府去年開放遊艇登記後，他就與好友出資購買遊艇，不到一年時間，桃園合法遊艇數量就將近四十艘，這還不包括開放前以漁船名義登記的遊艇，竹圍漁港興建遊艇碼頭，剛好符合民眾的需求。

竹圍漁港未來可容納120艘

第一期工程的「竹圍漁港上架場」將原本位於港區中央的修船碼頭移至右側，將新建一座可供五十噸級船隻吊放的新式上架場，漁船和遊艇都可在此進行維修，預計十月底完工；第二期工程將利用舊上架場區騰出的空間興建遊艇碼頭區，預定明年底完成，包含岸壁碼頭二九三米、浮動碼頭一千五百平方米、泊地面積約○﹒九公頃，可容納中小型遊艇六十四艘，加上原有的容量，將可容納約一二○艘遊艇。

鄭文燦說，農委會漁業署已核定竹圍漁港配置調整計畫，去年拆除原有遊客中心，進行「竹圍漁港薄膜天幕廣場」及「竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫」等兩項工程，前項計畫總預算五千萬元，薄膜天幕可容納兩千人，將採用鋼製方式進行細部設計，完工後可提供居民和遊客更大遊憩空間，提高休閒功能；另漁業署、農業局和漁會也共同研議興建遊艇俱樂部大樓。